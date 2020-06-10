Прокуратура Москвы проследит за домашним арестом Михаила Ефремова

Прокуратура Москвы проконтролирует действия лиц, которые отвечают за исполнение решения суда о домашнем аресте для Михаила Ефремова. Как сообщили Накануне.RU в пресс-службе ведомства, это поручено прокуратуре Центрального административного округа столицы.

Напомним, 8 июня вечером на Смоленской площади Ефремов выехал на встречную полосу движения на Jeep Grand Cherokee и врезался в другой автомобиль. Водитель фургона - Сергей Захаров - оказался зажат в искореженной кабине, врачи реанимировали его в машине скорой помощи и увезли в крайне тяжелом состоянии в институт Склифосовского. Он скончался в реанимации 9 июня.

Уголовное дело переквалифицировали на более тяжкую часть статьи 264 УК, которая предполагает до 12 лет колонии. Суд отправил Ефремова под домашний арест до 9 августа.

Прокурор заявил, что обвиняемый может скрыться и продолжить преступную деятельность, если будет находиться на свободе. При этом ведомство согласилось с требованием СКР назначить ему домашний арест.

СМИ сообщили, что в крови актера, помимо алкоголя, обнаружили также наркотики. Под домашним арестом Ефремову запрещено общаться со свидетелями, потерпевшими и обвиняемыми, не разрешается пользоваться интернетом. Телефоном актеру можно пользоваться только для связи с адвокатом и вызова экстренных служб.