В Югре "дочку" "Роснефти" обязали восстановить загрязнённый нефтепродуктами участок площадью в 11 га

"РН-Юганскнефтегаз" должна восстановить после загрязнения нефтепродуктами участки площадью почти в 11 га, сообщили Накануне.RU в окружной прокуратуре.

От загрязнения пострадал участок земли площадью в 10,861 га на территории Южно-Балыкского, Мало-Балыкского, Средне-Балыкского, Майского, Мамонтовского и Правдинского месторождений. Межрайонный прокурор направил в Нефтеюганский районный суд иск, в котором потребовал от компании разработать проект рекультивации земли и восстановить её.

Суд удовлетворил иск. Компания подала апелляцию в окружной суд, однако решение осталось без изменений.

В "РН-Юганскнефтегаз" оперативно прокомментировать ситуацию не смогли.