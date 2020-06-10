15 Сентября 2020
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Общество Ханты-Мансийский АО - Югра
ооо роснефть-юганскнефтегаз стела (2013) | Фото: Накануне.ru

В Югре "дочку" "Роснефти" обязали восстановить загрязнённый нефтепродуктами участок площадью в 11 га

"РН-Юганскнефтегаз" должна восстановить после загрязнения нефтепродуктами участки площадью почти в 11 га, сообщили Накануне.RU в окружной прокуратуре.
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От загрязнения пострадал участок земли площадью в 10,861 га на территории Южно-Балыкского, Мало-Балыкского, Средне-Балыкского, Майского, Мамонтовского и Правдинского месторождений. Межрайонный прокурор направил в Нефтеюганский районный суд иск, в котором потребовал от компании разработать проект рекультивации земли и восстановить её.

Суд удовлетворил иск. Компания подала апелляцию в окружной суд, однако решение осталось без изменений.

В "РН-Юганскнефтегаз" оперативно прокомментировать ситуацию не смогли.

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В Югре "дочку" "Роснефти" обязали восстановить загрязнённый нефтепродуктами участок площадью в 11 га

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Теги: РН-Юганскнефтегаз



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