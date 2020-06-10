15 Сентября 2020
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Политика За рубежом
Дональд Трамп (2017) | Фото: therussiantimes.com

Трамп готовит полицейскую реформу на фоне протестов

Президент США Дональд Трамп на фоне протестов предложит несколько инициатив по реформированию полиции. Об этом заявили источники NBC в администрации главы Белого дома.

В частности, обсуждается создание базы данных полицейских, где были бы зафиксированы данные о совершенных ими правонарушениях, передает Regnum.

Пока нет единого мнения о том, запрещать ли полицейским на высшем уровне применять удушающие приемы. По словам источника, в Вашингтоне не желают "связывать руки" полицейским.

Напомним, акции протеста и погромы охватили города США после гибели в Миннеаполисе афроамериканца Джорджа Флойда от жесткого обращения полиции. При задержании страж порядка применил удушающий прием.

В несколько городов введены силы Нацгвардии. Протестующие обвиняют полицейских в расизме и убийстве. Задержаны тысячи человек, им предъявлены обвинения в мародерстве, нарушении комендантского часа, перекрытии дорог. 7 июня Дональд Трамп поручил вывести из Вашингтона подразделения национальной гвардии, заявив, что теперь "все под контролем".

При этом подавляющее большинство американцев так не считает. Опрос показал, что около 80% жителей США считают ситуацию в стране неуправляемой. Только 15% респондентов полагают, что ситуация, сложившаяся в стране в последние дни из-за беспорядков, находится под контролем.

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Трамп готовит полицейскую реформу на фоне протестов

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Теги: дональд трамп, сша, протесты, полицейская реформа



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