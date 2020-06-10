Трамп готовит полицейскую реформу на фоне протестов

Президент США Дональд Трамп на фоне протестов предложит несколько инициатив по реформированию полиции. Об этом заявили источники NBC в администрации главы Белого дома.

В частности, обсуждается создание базы данных полицейских, где были бы зафиксированы данные о совершенных ими правонарушениях, передает Regnum.

Пока нет единого мнения о том, запрещать ли полицейским на высшем уровне применять удушающие приемы. По словам источника, в Вашингтоне не желают "связывать руки" полицейским.

Напомним, акции протеста и погромы охватили города США после гибели в Миннеаполисе афроамериканца Джорджа Флойда от жесткого обращения полиции. При задержании страж порядка применил удушающий прием.

В несколько городов введены силы Нацгвардии. Протестующие обвиняют полицейских в расизме и убийстве. Задержаны тысячи человек, им предъявлены обвинения в мародерстве, нарушении комендантского часа, перекрытии дорог. 7 июня Дональд Трамп поручил вывести из Вашингтона подразделения национальной гвардии, заявив, что теперь "все под контролем".

При этом подавляющее большинство американцев так не считает. Опрос показал, что около 80% жителей США считают ситуацию в стране неуправляемой. Только 15% респондентов полагают, что ситуация, сложившаяся в стране в последние дни из-за беспорядков, находится под контролем.