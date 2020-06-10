В Челябинской области за сутки от коронавируса умерли три человека

В Челябинской области за сутки подтверждено 116 новых случаев COVID-19, три человека скончались, сообщили Накануне.RU в пресс-службе областного минздрава.

Всего в регионе коронавирусная инфекция была выявлена у 4 тыс. 245 человек.

Больных COVID-19 – 2 тыс. 62 человека. За сутки были выписаны из больниц 132 человека, всего в регионе выздоровели 2 тыс. 99 пациентов.

Впервые в регионе число выписанных превысило количество заболевших за сутки.

За прошедшие сутки от COVID-19 скончались три человека. Это мужчины 57 лет и женщины 53 и 59 лет.