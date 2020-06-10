Не поделили субсидию: бассейны Перми обратились в УФАС из-за помощи спорткомплексу "Олимпия"

Пермские бассейны БМ и "Кама" обратились в УФАС, чтобы проверить обоснованность субсидии спорткомплексу "Олимпия-Пермь", сообщает "Ъ".

Как ранее сообщало Накануне.RU, в заксобрание Прикамья внесен законопроект, предусматривающий внесение поправок бюджета. В нем деньги, выделенные на проектирование аквапарка предлагалось перераспределить между "Пермским свинокомплексом" и "Олимпией".

Из 200 млн руб. "Олимпия" получит субсидию в размере 47,5 млн руб. для возмещения недополученных доходов из-за закрытия спорткомплекса. Согласно пояснительной записке, средства субсидии планируется использовать в том числе на оплату труда сотрудников спорткомплекса.

Руководство пермских бассейнов отмечают, что из-за пандемии не работали все бассейны, а дополнительное финансирование получит только "Олимпия". Таким образом, нарушается принцип конкуренции.

В УФАС факт обращения подтвердили и отметили, что вопросы являются обоснованными.

"Существует рынок, и все его участники должны находиться в равных условиях, вне зависимости от того, с госучастием компания или нет. Мы проведем проверку по этому заявлению, направим запрос в краевое правительство по поводу правовых оснований для предоставления субсидии", — прокомментировали ситуацию в антимонопольной службе.

На ситуацию также обратил внимание бизнес-омбудсмен края Анатолий Маховиков, он направил обращение к министру экономического развития Максиму Колесникову обращение с просьбой рассмотреть возможность господдержки бассейнов.