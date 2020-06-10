Патрушев увидел признаки "цветной революции" в американских протестах

Секретарь Совета безопасности РФ Николай Патрушев считает, что в США сейчас можно видеть признаки "цветной революции".

"Обвинения в адрес действующих властей под надуманным предлогом – это давно отработанные Западом инструменты так называемых "цветных революций". Поводом для запуска деструктивных процессов в странах, где у власти находится неугодное руководство, могут послужить любые претензии: в разгоне мирной демонстрации, в гибели участника протестов или в якобы имевших место махинациях на выборах", - заявил Патрушев в интервью "Аргументам и фактам".

"Для влияния на суверенные государства страны Запада уже много десятилетий используют обширный инструментарий. Сначала принимаются меры информационно-пропагандистского и политико-дипломатического давления. Если же они не стимулируют руководство той или иной страны к корректировке государственной линии "в нужном ключе", в действие вступают сценарии организации смены власти путём инициирования якобы стихийных народных выступлений, - считает Патрушев. - Постоянно активизируется деятельность, ориентированная на дестабилизацию общественно-политической ситуации в нашей стране".