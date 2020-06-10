15 Сентября 2020
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Экономика В России
увольнение чиновник клерк безработица (2009) | Фото:zauralom.net

Минтруд отказался от особых правил увольнения в период пандемии

Минтруда радикально изменило проект постановления правительства об особом регулировании трудовых отношений во время пандемии, пишет РБК.

В обновленной версии документа не осталось почти ни одного из предыдущих предложений министерства. В частности, исчезло положение о запрете увольнений по инициативе работодателя во время пандемии коронавируса.

Отказались также от нового порядка вывода работников в смены и изменения их обязанностей без согласия. В министерстве изменение концепции объяснили тем, что часть карантинных мер отменена.

Профсоюзы и работодатели выступили против обновленного проекта.

Как сообщалось, проект постановления правительства изменит трудовые отношения в 2020 году. Кабмин, утвердив документ, впервые воспользуется временным правом брать на себя регулирование трудовых отношений. Сейчас это право у Трудового кодекса, но недавно Госдума приняла в трех чтениях поправку, расширяющую полномочия правительства. Пока документ не вступил в силу – его еще должен одобрить Совет Федерации и подписать президент.

К слову, многие депутаты при обсуждении поправки выступали против, называя ситуацию "узурпаторством". Их не удовлетворило и постановление Госдумы, в котором правительству предлагается прислушиваться к мнению Российской трехсторонней комиссии (РТК).

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Минтруд отказался от особых правил увольнения в период пандемии

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Теги: минтруд, правила увольнения, пандемия



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