Минтруд отказался от особых правил увольнения в период пандемии

Минтруда радикально изменило проект постановления правительства об особом регулировании трудовых отношений во время пандемии, пишет РБК.

В обновленной версии документа не осталось почти ни одного из предыдущих предложений министерства. В частности, исчезло положение о запрете увольнений по инициативе работодателя во время пандемии коронавируса.

Отказались также от нового порядка вывода работников в смены и изменения их обязанностей без согласия. В министерстве изменение концепции объяснили тем, что часть карантинных мер отменена.

Профсоюзы и работодатели выступили против обновленного проекта.

Как сообщалось, проект постановления правительства изменит трудовые отношения в 2020 году. Кабмин, утвердив документ, впервые воспользуется временным правом брать на себя регулирование трудовых отношений. Сейчас это право у Трудового кодекса, но недавно Госдума приняла в трех чтениях поправку, расширяющую полномочия правительства. Пока документ не вступил в силу – его еще должен одобрить Совет Федерации и подписать президент.

К слову, многие депутаты при обсуждении поправки выступали против, называя ситуацию "узурпаторством". Их не удовлетворило и постановление Госдумы, в котором правительству предлагается прислушиваться к мнению Российской трехсторонней комиссии (РТК).