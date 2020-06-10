15 Сентября 2020
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Петр Ян (2020) | Фото: instagram.com/ufc

Боец екатеринбургского клуба сразится за чемпионский пояс UFC

Боец UFC Петр Ян из екатеринбургского клуба "Архангел Михаил" подписал контракт на титульный бой в наилегчайшем весе.

Как сообщили Накануне.RU в пресс-службе уральского клуба, соперником станет экс-чемпион организации бразилец Жозе Алдо. Их поединок возглавит турнир UFC 251, который пройдет 11 июля на "Бойцовском острове".

Сейчас Петр уже третий месяц находится в Таиланде на сборах. Во время карантина он тренировался дома, но две недели назад залы в стране снова открыли, и боец приступил к полноценным тренировкам.

Петр Ян, Жозе Алду(2020)|Фото: twitter.com/espnmma

Петр Ян родился в Красноярском крае, но выступает за клуб из Екатеринбурга. Он дебютировал в UFC 23 июня 2018 года победой над японцем Тэруто Исихара. С тех пор спортсмен провел еще пять успешных поединков, завоевав право подраться за чемпионский пояс организации.

Напомним, титул стал вакантным после того, как действующий чемпион в наилегчайшем весе Генри Сехудо объявил об уходе из промоушена.

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Боец екатеринбургского клуба сразится за чемпионский пояс UFC

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Теги: Петр Ян, титул, бой



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