В Сургуте посетительницы парка "За Саймой" устроили потасовку с силовиками - хотели позагорать

В Сургуте 9 июня произошёл конфликт между загоравшими посетителями парка "За Саймой" и сотрудниками полиции. Стражи порядка предупредили загоравших о том, что власти города закрыли парк и гулять в нём нельзя, а также об ответственности за отказ покинуть его территорию. Гости проигнорировали призыв силовиков, а когда те попытались доставить загоравших женщин в отдел, начали говорить о "нарушении их прав", передаёт корреспондент Накануне.RU.

В сети появился ролик, который одна из отдыхавших сняла уже после того, как сотрудники патрульно-постовой службы начали "винтить" её подругу. В шестиминутном видео автор ролика эмоционально комментирует ситуацию и не соглашается на призыв полицейского пройти с ним. Другая гулявшая в парке сургутянка пыталась разрешить конфликт, призвав стороны к взаимным извинениям и уходу из парка.

Однако на видео, снятое пострадавшей, попало, как это часто бывает, не всё. В пресс-службе окружного управления МВД Накануне.RU предоставили запись, которую вели сотрудники полиции с самого начала разговора с отдыхавшими. На кадрах видно, как сотрудники ППС предупреждают посетительниц парка о том, что он закрыт, и им следует покинуть его. Те сначала игнорируют требования, а потом, когда сотрудники полиции перешли к активным действиям, начали вести свою съёмку и говорить о том, что силовики им "угрожают".

В сургутском городском УМВД проводится проверка всех обстоятельств случившегося, сообщила Накануне.RU руководитель пресс-службы окружного управления МВД Ольга Абмайкина.

"41- и 52-летние сургутянки в нарушение действующих в Югре ограничений отдыхали на берегу реки в городском парке. Их заметил наряд патрульно-постовой службы. Сотрудники полиции объяснили отдыхавшим, что им грозит административная ответственность за нарушение правил ответственного поведения, и предложили покинуть парк. Однако загоравшие не отреагировали на требования сотрудников полиции и продолжили отдых", - уточнила Абмайкина.

После этого полицейские предложили нарушителям проследовать в отдел полиции №2 для выяснения всех обстоятельств и составления протокола. Те отказались. Одна из отдыхавших сбила с груди полицейского служебный видеорегистратор, который работал с самого начала конфликта, и попыталась растоптать его. На предупреждение сотрудника полиции, что подобное поведение может стать причиной для силового задержания, посетительница попыталась сбежать. Потом её всё же задержали доставили в отделение.

"По факту случившегося проводится служебная проверка. Если по её результатам будет установлено, что сотрудники полиции превысили полномочия, применяя физическую силу, они понесут соответствующее наказание. В отношении сургутянок составлены административные протоколы за нарушение установленных в Югре ограничительных мер. Вскоре материалы поступят в суд для рассмотрения по существу", - резюмировала Абмайкина.