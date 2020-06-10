15 Сентября 2020
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Политика В России За рубежом Москва
патрушев николай платонович секретарь совета безопасности рф (2018) | Фото: Накануне.ru

Патрушев не исключил попыток расколоть российское общество перед голосованием по поправкам в Конституцию

Секретарь Совета безопасности РФ Николай Патрушев считает, что западные страны попытаются дестабилизировать ситуацию в России в канун голосования по поправкам в Конституцию. Аналогичные планы, по информации Патрушева, у заграничных "противников" в отношении выборов в Госдуму в 2021 году.
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"По имеющимся в нашем распоряжении данным, в преддверии этих политических событий ожидается активизация работы через имеющиеся у них возможности, в том числе в российских регионах, с помощью некоммерческих неправительственных организаций, где они намерены провоцировать националистические и сепаратистские настроения. Дополнительный акцент, как ожидается, будет также сделан на стимулировании активности так называемых альтернативных профсоюзных организаций", - сказал Патрушев в интервью "Аргументам и фактам".

"Планируются шаги по интенсификации информационного давления на Россию в целях размывания российских духовно-нравственных и культурно-исторических ценностей, формирующих фундамент государственности, и снижения чувства общероссийской идентичности граждан нашей страны. Главные задачи – внести раскол в российское общество, навязать выгодные им ценности и модели развития, получить возможность манипулировать общественным сознанием".

Секретарь СБ назвал и конкретные структуры, которые, по его мнению, руководят дестабилизацией: "Координаторами деструктивной деятельности на территории России являются Госдепартамент США, Агентство США по международному развитию, американский Совет по международным отношениям, ведущие американские неправительственные организации – Национальный демократический институт по международным делам, Международный республиканский институт, Национальный фонд в поддержку демократии, Институт современной России, институт "Открытое общество" (Фонд Сороса) и многие другие".

Патрушев считает, что эти структуры вмешиваются в российскую жизнь через сеть НКО. "С 2015 по 2019 г. российские НКО, участвующие в политической деятельности, официально получили от иностранных спонсоров порядка 4 млрд руб. Однако в реальности эти суммы значительно выше, т. к. западные спонсоры задействуют различные скрытые схемы финансирования, в частности перечисление через сетевые организации-посредники, что серьёзно затрудняет доказательство фактов прямого участия США или их союзников в подрывной деятельности против России", - говорит он.

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Патрушев не исключил попыток расколоть российское общество перед голосованием по поправкам в Конституцию

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Теги: николай патрушев, раскол общества, западные нко, госдеп, дестабилизация, поправки в конституцию



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