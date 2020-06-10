Исполнительный директор УВЗ выдвинут на звание "Почетный гражданин Нижнего Тагила"

В Нижнем Тагиле определены два кандидата на соискание звания "Почетный гражданин города" в 2020 году.

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Как сообщили Накануне.RU в пресс-службе городской администрации, кандидатуры выдвинуты во вторник на оргкомитете по проведению Дня города. По результатам тайного голосования членов оргкомитета за исполнительного директора АО "НПК "Уралвагонзавод" Владимира Рощупкина было отдано 24 голоса, а за гендиректора АО "Химический завод "Планта" Николая Князева – 17. Было отмечено, что руководители двух крупных предприятий внесли большой вклад в развитие города, укрепляя славу Нижнего Тагила как одного из крупнейших центров оборонной промышленности России.

Документы на рассмотрение и утверждение кандидатур будут направлены в Нижнетагильскую городскую думу. Окончательное решение депутаты примут на очередном заседании, которое состоится до конца месяца.

Стоит отметить, что в настоящее время звания "Почетный гражданин города Нижний Тагил" удостоено 105 человек.