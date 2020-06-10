"Во время переработки ОЯТ". В Nature Communications заявили о причастности челябинского "Маяка" к утечке рутения

Выброс рутения -106, который произошел осенью 2017 года, не может быть связан с изготовлением оружейного плутония. Об этом говорится в исследовании, опубликованном в журнале Nature Communications. Авторы исследования полагают, что источником утечки рутения могло стать ПО "Маяк".

По утверждению авторов исследования, изотопный состав твердых частиц, которые осели на воздушных фильтрах Венской станции мониторинга, не соответствует изотопной сигнатуре этого процесса, пишет "Интерфакс" со ссылкой на публикацию научного журнала. Ученые пришли к выводу, что выброс случился во время переработки отработавшего ядерного топлива с реактора российской разработки ВВЭР-440 (водо-водяной энергетический реактор мощностью 440 МВт, они установлены на Кольской и Нововоронежской АЭС).

Такой переработкой, в частности, занимается ПО "Маяк". Авторы исследования полагают, что это предприятие стало источником утечки рутения.

Как ранее сообщало Накануне.RU, осенью 2017 года "Росгидрометцентр" зафиксировал на Южном Урале экстремально высокое загрязнение окружающей среды радиоактивным изотопом рутения Ru-106. В госкорпорации "Росатом" заявили, что ПО "Маяк" и его деятельность никак не связаны с данными о загрязнении радиоактивными веществами территории Челябинской области. Как отметили в пресс-службе корпорации, в этом году на "Маяке" вообще не производились источники из рутения-106, а выбросы в атмосферу находились в обычных регламентных значениях.

Межведомственная комиссия состояния радиационной обстановки и организации радиационного мониторинга в ПО "Маяк" в Челябинской области не исключила, что источником выброса рутения-106 мог быть сгоревший в атмосфере спутник.

Ростехнадзор проверил объекты ФГУП ПО "Маяк" и ГНЦ НИИАР в Димитровграде и не выявил никаких отклонений от нормальных технологических процессов.