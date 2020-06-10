"Во время переработки ОЯТ". В Nature Communications заявили о причастности челябинского "Маяка" к утечке рутения

15 Сентября 2020
Политика Экономика Общество Конституция РФ Происшествия Армия и ВПК Образование Наука и техника Спорт Экспертное мнение Вехи истории Портреты Книжный клуб Мнения из Сети 75 лет Победы ВКино
В мире В России Украина В бывшем СССР За рубежом ДНР и ЛНР Россия Центральный ФО Северо-Западный ФО Южный ФО Приволжский ФО Сибирский ФО Дальневосточный ФО Северо-Кавказский ФО Уральский ФО Крым Сибирский ФО Омская область Центральный ФО Москва Московская область Воронежская область Липецкая область Северо-Западный ФО Санкт-Петербург Ленинградская область Мурманская область Вологодская область Дальневосточный ФО Приморский край Магаданская область Приволжский ФО Пермский край Уральский ФО Свердловская область Челябинская область Курганская область Тюменская область Ханты-Мансийский АО -... Ямало-Ненецкий АО
Политика Экономика Общество Конституция РФ Происшествия Армия и ВПК Образование Наука и техника Спорт Экспертное мнение Вехи истории Портреты Книжный клуб Мнения из Сети 75 лет Победы ВКино
В мире В России Украина В бывшем СССР За рубежом ДНР и ЛНР Россия Центральный ФО Северо-Западный ФО Южный ФО Приволжский ФО Сибирский ФО Дальневосточный ФО Северо-Кавказский ФО Уральский ФО Крым Сибирский ФО Омская область Центральный ФО Москва Московская область Воронежская область Липецкая область Северо-Западный ФО Санкт-Петербург Ленинградская область Мурманская область Вологодская область Дальневосточный ФО Приморский край Магаданская область Приволжский ФО Пермский край Уральский ФО Свердловская область Челябинская область Курганская область Тюменская область Ханты-Мансийский АО -... Ямало-Ненецкий АО
форумfeedback
search
в россии
Свердловская область Челябинская область Курганская область Тюменская область Ханты-Мансийский АО - Югра Ямало-Ненецкий АО Пермский край
в бывшем СССР политика экономика общество наука
Фото Видео
в россии Свердловская область Челябинская область Курганская область Тюменская область Ханты-Мансийский АО - Югра Ямало-Ненецкий АО Пермский край в бывшем СССР политика экономика армия и ВПК наука Фото Видео
Все новости

Итоги выборов: главное

Главное сейчас

Новости все материалы

Больше новостей


Архив материалов

   
ПН ВТ СР ЧТ ПТ СБ ВС
Реклама от YouDo



Общество Челябинская область
уран, радиация (2019) | Фото:Накануне.RU

"Во время переработки ОЯТ". В Nature Communications заявили о причастности челябинского "Маяка" к утечке рутения

Выброс рутения -106, который произошел осенью 2017 года, не может быть связан с изготовлением оружейного плутония. Об этом говорится в исследовании, опубликованном в журнале Nature Communications. Авторы исследования полагают, что источником утечки рутения могло стать ПО "Маяк".

По утверждению авторов исследования, изотопный состав твердых частиц, которые осели на воздушных фильтрах Венской станции мониторинга, не соответствует изотопной сигнатуре этого процесса, пишет "Интерфакс" со ссылкой на публикацию научного журнала. Ученые пришли к выводу, что выброс случился во время переработки отработавшего ядерного топлива с реактора российской разработки ВВЭР-440 (водо-водяной энергетический реактор мощностью 440 МВт, они установлены на Кольской и Нововоронежской АЭС).

Такой переработкой, в частности, занимается ПО "Маяк". Авторы исследования полагают, что это предприятие стало источником утечки рутения.

Как ранее сообщало Накануне.RU, осенью 2017 года "Росгидрометцентр" зафиксировал на Южном Урале экстремально высокое загрязнение окружающей среды радиоактивным изотопом рутения Ru-106. В госкорпорации "Росатом" заявили, что ПО "Маяк" и его деятельность никак не связаны с данными о загрязнении радиоактивными веществами территории Челябинской области. Как отметили в пресс-службе корпорации, в этом году на "Маяке" вообще не производились источники из рутения-106, а выбросы в атмосферу находились в обычных регламентных значениях.

Межведомственная комиссия состояния радиационной обстановки и организации радиационного мониторинга в ПО "Маяк" в Челябинской области не исключила, что источником выброса рутения-106 мог быть сгоревший в атмосфере спутник.

Ростехнадзор проверил объекты ФГУП ПО "Маяк" и ГНЦ НИИАР в Димитровграде и не выявил никаких отклонений от нормальных технологических процессов.

add_circle ОБСУДИТЬ (1)


Читать все комментарии (1)


Добавить комментарий:

"Во время переработки ОЯТ". В Nature Communications заявили о причастности челябинского "Маяка" к утечке рутения

Уважаемые читатели Накануне.RU! Комментарии проходят премодерацию. подробнее...

Просьба уважать других участников форума и чтить УК РФ! Комментарии, оскорбляющие других людей, имеющие признаки экстремизма, нарушающие многочисленные требования законодательства, публиковаться не будут. Форум наш становится более громоздким, но проявляющий крайне пристальную требовательность к нашей редакции Роскомнадзор диктует условия. Заранее приносим извинения, надеемся на понимание и конструктивную дискуссию.

Текст комментария *

Жирный Подчеркнутый

Ваше имя *



Теги: рутений, выбросы, радиация, ПО Маяк, Росатом, спутник, ОЯТ,



Если вы заметили ошибку в тексте, выделите её и нажмите Ctrl + Enter

Архив материалов

   
ПН ВТ СР ЧТ ПТ СБ ВС


Последние обсуждения

Экспертное мнение





Архив материалов

   
ПН ВТ СР ЧТ ПТ СБ ВС


Мнения из сети