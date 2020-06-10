На Ямале стартовало досрочное голосование по поправкам в Конституцию РФ

В трех районах Ямало-Ненецкого автономного округа с сегодняшнего дня началось досрочное голосование по поправкам в Конституцию РФ. Об этом Накануне.RU сообщили в пресс-службе окружного избиркома.

Первыми проголосуют жители Приуральского, Шурышкарского и Ямальского районов. Члены комиссий будут добираться к участникам голосования на вертолетах и водным транспортом.

Всего досрочное голосование пройдет в семи муниципальных районах, а также в поселке Пельвож, который отнесен к Салехарду и в микрорайоне Вынгапуровский города Ноябрьск. Жители этого микрорайона из-за удаленности от города, впервые были отнесены к категории избирателей, проживающих в труднодоступной местности.

По предварительным данным, на отдаленных территориях Ямала проживают около 33 тыс. участников голосования.

Председатель избиркома Андрей Гиберт сообщил, что голосование будет организовано со всеми необходимыми мерами безопасности.