15 Сентября 2020
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Политика Ямало-Ненецкий АО Уральский ФО
Конституция (2020) | Фото: primorsky.ru, Александр Сафронов

На Ямале стартовало досрочное голосование по поправкам в Конституцию РФ

В трех районах Ямало-Ненецкого автономного округа с сегодняшнего дня началось досрочное голосование по поправкам в Конституцию РФ. Об этом Накануне.RU сообщили в пресс-службе окружного избиркома.

Первыми проголосуют жители Приуральского, Шурышкарского и Ямальского районов. Члены комиссий будут добираться к участникам голосования на вертолетах и водным транспортом.

Всего досрочное голосование пройдет в семи муниципальных районах, а также в поселке Пельвож, который отнесен к Салехарду и в микрорайоне Вынгапуровский города Ноябрьск. Жители этого микрорайона из-за удаленности от города, впервые были отнесены к категории избирателей, проживающих в труднодоступной местности.

По предварительным данным, на отдаленных территориях Ямала проживают около 33 тыс. участников голосования.

Председатель избиркома Андрей Гиберт сообщил, что голосование будет организовано со всеми необходимыми мерами безопасности.

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На Ямале стартовало досрочное голосование по поправкам в Конституцию РФ

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Теги: Конституция, досрочное голосование, поправки



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Ранее 11.06.2020 09:39 Мск 289 ямальцев проголосовали по Конституции РФ в первый день досрочного голосования

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