Футболисты сербского клуба начали голодовку из-за долгов по зарплате

В Сербии футболисты клуба "Борац" из третьего дивизиона объявили голодовку в связи с задержками по заработной плате.

Как сообщают источники, в забастовке принимают участие около 25 игроков. Известно, что владельцы распустили "Борац", а после купили иной местный футбольный клуб, переименовав его в "Борац 1926". При этом новый клуб играет на прежнем стадионе, у него те же владельцы и тренер, пишет портал championat.com. Руководство отказывается выплачивать задолженность по зарплате игрокам, которая образовалась после того, как клуб был расформирован и переименован. Недовольные спортсмены в качестве акции протеста провели ночь перед местной мэрией.

Бастующих поддержал известный сербский футболист "Манчестер Юнайтед" Неманья Матич.