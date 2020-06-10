15 Сентября 2020
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Спорт
мяч, футбол, футбольное поле (2018) | Фото: Накануне.RU

Футболисты сербского клуба начали голодовку из-за долгов по зарплате

В Сербии футболисты клуба "Борац" из третьего дивизиона объявили голодовку в связи с задержками по заработной плате.

Как сообщают источники, в забастовке принимают участие около 25 игроков. Известно, что владельцы распустили "Борац", а после купили иной местный футбольный клуб, переименовав его в "Борац 1926". При этом новый клуб играет на прежнем стадионе, у него те же владельцы и тренер, пишет портал championat.com. Руководство отказывается выплачивать задолженность по зарплате игрокам, которая образовалась после того, как клуб был расформирован и переименован. Недовольные спортсмены в качестве акции протеста провели ночь перед местной мэрией.

Бастующих поддержал известный сербский футболист "Манчестер Юнайтед" Неманья Матич.

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Футболисты сербского клуба начали голодовку из-за долгов по зарплате

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Теги: Борац, клуб, долги, зарплата, руководство



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