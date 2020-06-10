JIT не нашла подтверждения причастности Украины к сбитому MH17

Совместная следственная группа (JIT) не нашла подтверждения версии, согласно которой самолет MH17 был сбит в 2014 году ракетно-зенитным комплексом "Бук" украинской стороной.

В ходе заседания нидерландский прокурор Томас Бергер сообщил, что следователи проанализировали места, с которых мог вестись обстрел, местоположение украинских и российских зенитных систем "Бук".

Обвинение также заявило, что Киев отказался предоставлять первичные данные со своих радаров. Отказ объясняется тем, что таких данных просто не было зарегистрировано, так как украинские радары в этом районе якобы не работали, пишет Regnum.

8 июня в Амстердаме возобновились слушания по делу о крушении малайзийского Boeing (рейс MH17). Как стало известно, прокуратура Нидерландов рассматривала несколько версий крушения лайнера.

Как сообщила прокурор Деди Вои-А-Цой, среди возможных версий были взрыв на самолете, атака военного самолета, использование российских и украинских зенитных ракетных установок, включая "Бук".

Также стало известно, что в обломках самолета и телах погибших, в том числе и членов команды, удалось найти только 370 осколков из 8 тысяч. Два из всех обнаруженных осколков визуально напоминают бабочку. Один из этих осколков извлечен из передней части кабины лайнера, а другой - из тела командира экипажа.