15 Сентября 2020
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12-миллиардная тонна нефти (2020) | Фото: ДОИВС Югры

Аналитики спрогнозировали новое падение цен на нефть марки Brent

Новый прогноз аналитиков инвестбанка Goldman Sachs сулит падение цен на нефть марки Brent в ближайшее время.

Цена барреля североевропейской нефти, в привязке к которой торгуется и российская Urals, только-только вернулась к мартовским показателям: впервые с 6 марта Brent продавалась на лондонской бирже по $43 (данные на 8 июня).

И вот теперь аналитики указывают на новые факторы снижения: неопределенность спроса и "пугающие" запасы топлива.

Напомним, на прошлой неделе министры энергетики стран ОПЕК+ согласились продлить заключенную ранее сделку по сокращению добычи минимум на месяц – до конца июля. Причем страны, которые не выполняли условия сделки, обязались "наверстать" упущенное.

В конце апреля Банк России прогнозировал, что средняя цена нефти марки Urals будет в 2020 году около $27 за баррель.

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Аналитики спрогнозировали новое падение цен на нефть марки Brent

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Теги: нефть, баррель, brent, wti, urals



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