Движение на трассе М-5 в районе Миассе ночью будет полностью перекрыто

В Челябинской области до 15 августа будет ограничено движение на участке км 1772 + 286 трассы М-5 "Урал" возле Миасса, сообщили Накануне.RU в пресс-службе ФКУ Упрдор "Южный Урал".

Ограничение движения для транспортных средств в виде снижения скорости и организации реверсивного движения вводится из-за капитального ремонта газопровода на переходе через автомобильную дорогу М-5.

Кроме того, в ночь с 10 на 11 июня движение на этом участке будет полностью остановлено. ограничение будет действовать с 02:00 до 05:00 часов. Легковые автомобили в этот период будут направлены через Миасс, а большегрузы будут ждать окончания работ и открытия движения.