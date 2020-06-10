СМИ: Сотни россиян выезжали за границу в апреле

Несмотря на то, что ослабления ограничений по пересечению российской границы были объявлены Михаилом Мишустиным только на днях, в апреле этого года – в разгар режима самоизоляции – сотни россиян выезжали за границу. Об этом пишет РБК, ссылаясь на доступную зарубежную статистику.

Так, больше всего приездов россиян в апреле 2020 года было зафиксировано в Южной Корее – 1223 гражданина РФ. Более тысячи от этого числа – члены морских экипажей. 128 человек приехали в страну с туристическими целями.

В Турции в апреле побывали 922 россиянина. Цели поездок не уточняются.

В Болгарию в апреле 2020 года въехали 635 граждан России. У большинства цель поездки не является ни туристической, ни служебной, ни деловой.

В Сербию в апреле 2020 года приехали 190 россиян, в США — 136, в Индонезию — 129.

Прибытия россиян не зафиксировали Испания, Шри-Ланка и Кипр.