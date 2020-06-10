Жена погибшего в ДТП отказалась идти на мировую с Ефремовым

Супруга Сергея Захарова, погибшего в ДТП в Москве, отказывается идти на мировую с представителями Михаила Ефремова.

В эфире передачи "Пусть говорят" на Первом канале она выразила намерение добиваться тюремного срока для актера.

"Я не хочу никакой мировой, пусть сядет… Хотя бы половину из 12 посидит", - приводит слова супруги Захарова Regnum.

Напомним, 8 июня вечером на Смоленской площади Ефремов выехал на встречную полосу движения на Jeep Grand Cherokee и врезался в другой автомобиль. Водитель фургона - Сергей Захаров - оказался зажат в искореженной кабине, врачи реанимировали его в машине скорой помощи и увезли в крайне тяжелом состоянии в институт Склифосовского. Он скончался в реанимации 9 июня.

Уголовное дело переквалифицировали на более тяжкую часть статьи 264 УК, которая предполагает до 12 лет колонии. Суд отправил Ефремова под домашний арест до 9 августа. СМИ сообщили, что в крови актера, помимо алкоголя, обнаружили также наркотики.