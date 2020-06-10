В Екатеринбурге откроют 555 участков для голосования по поправкам в Конституцию

Мэр Екатеринбурга Александр Высокинский рассказал о задачах города по подготовке и проведению голосования о внесении поправок в Конституцию.

Как сообщили Накануне.RU в пресс-службе городской администрации, градоначальник подчеркнул, что муниципалитет качественно подготовит все участки для голосования: это касается как технической части, так и санитарно-эпидемиологической. Сейчас профильные подразделения решают вопрос о переносе помещений для голосования из медицинских учреждений.

Оценку готовности к работе участков будет давать Роспотребнадзор. Среди требований – наличие отдельных входов и выходов для входящих избирателей и проголосовавших, соблюдение масочного режима и социальной дистанции, бесконтактная термометрия на входе, наличие одноразовых перчаток, обработка рук дезинфицирующим растворами и вентиляция помещений.

Как уточнили в мэрии, в Екатеринбурге власти планируют задействовать 555 постоянных избирательных участков, а также ряд временных. Напомним, общероссийское голосование по поправкам в Конституцию пройдет 1 июля.