15 Сентября 2020
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Александр Высокинский (2020) | Фото: Накануне.RU

В Екатеринбурге откроют 555 участков для голосования по поправкам в Конституцию

Мэр Екатеринбурга Александр Высокинский рассказал о задачах города по подготовке и проведению голосования о внесении поправок в Конституцию.
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Как сообщили Накануне.RU в пресс-службе городской администрации, градоначальник подчеркнул, что муниципалитет качественно подготовит все участки для голосования: это касается как технической части, так и санитарно-эпидемиологической. Сейчас профильные подразделения решают вопрос о переносе помещений для голосования из медицинских учреждений.

Оценку готовности к работе участков будет давать Роспотребнадзор. Среди требований – наличие отдельных входов и выходов для входящих избирателей и проголосовавших, соблюдение масочного режима и социальной дистанции, бесконтактная термометрия на входе, наличие одноразовых перчаток, обработка рук дезинфицирующим растворами и вентиляция помещений.

Как уточнили в мэрии, в Екатеринбурге власти планируют задействовать 555 постоянных избирательных участков, а также ряд временных. Напомним, общероссийское голосование по поправкам в Конституцию пройдет 1 июля.

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В Екатеринбурге откроют 555 участков для голосования по поправкам в Конституцию

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Теги: Конституция, поправки, голосование, Екатеринбург



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