15 Сентября 2020
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Сергей Левченко (2020) | Фото: kprf.ru

Без Левченко: депутаты иркутского собрания назначили досрочные выборы губернатора на 13 сентября

Депутаты Законодательного собрания Иркутской области назначили проведение досрочных губернаторских выборов в регионе на 13 сентября 2020 года. Постановление об этом исключает возможность участия в них экс-губернатора Сергея Левченко, более того, кандидатам на высшую должность предстоит собрать и представить 252 подписи депутатов, из них не менее 40 должны быть от депутатов и глав муниципальных округов. Собрать подписи предстоит не менее чем в 32 муниципалитетах Иркутской области.

В ходе сессии депутат Илья Сумароков спросил, почему выборы считаются досрочными, если они пройдут в единый день голосования? Виктор Побойкин пояснил, что досрочными они считаются по основанию их проведения – в связи с досрочной отставкой бывшего губернатора Сергея Левченко. Не поясняя, впрочем, что формулировка "досрочные" исключат возможность участия в них для самого Левченко – такова формулировка регионального закона.

Депутат Александр Гаськов попросил уточнить, какие партии смогут выдвигать кандидатов на выборах губернатора без сбора подписей.

Председатель избирательной комиссии Иркутской области Илья Дмитриев пояснил, что право на выдвижение кандидатов имеют все официально зарегистрированные партии, точные данные по их количеству предоставит министерство юстиции. При этом все партии обязаны проходить муниципальный фильтр. Кандидаты-самовыдвиженцы также должны будут собирать подписи избирателей.

Интересно, что пять депутатов фракции КПРФ попытались внести в постановление поправку, которая исключала формулировку "досрочные выборы". По итогам голосования поправки, предложенные депутатами от фракции КПРФ, не приняты.

Напомним, что сегодня и.о. губернатора Иркутской области является бывший заместитель министра МЧС Игорь Кобзев, в самой региональной организации КПРФ Иркутской области с конца мая идет дискуссия о целесообразности выдвижения в губернаторы отставленного только в декабре 2019 года Сергея Левченко. Последний в мае заявил о том, что рассматривает возможность возвращения на пост губернатора через выборы.

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Без Левченко: депутаты иркутского собрания назначили досрочные выборы губернатора на 13 сентября

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Теги: Сергей Левченко, выборы губернатора Иркутской области



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