54-летний владелец "Северстали" Мордашов в седьмой раз стал отцом

54-летний владелец "Северстали" Алексей Мордашов, занимающий четвертое место в российском списке Forbes, в седьмой рад стал отцом. 1 июня у бизнесмена и его супруги Марины родилась дочь.

"У Мордашова 1 июня родилась Алена Алексеевна. Она чувствует себя отлично, как и ее родители", - цитирует портал Spletnik пресс-службу "Северстали".

Для Мордашова текущий брак – третий. В нем родились четверо детей, во втором браке – двое (этим сыновьям в прошлом году Мордашов передал крупные доли своих акций, сделав их долларовыми миллиардерами). Также у бизнесмена есть 35-летний сын от первого брака. Развод с первой супругой – Еленой – был скандальным. Женщина пыталась отсудить у Мордашова часть состояния, но в итоге осталась ни с чем.