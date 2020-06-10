15 Сентября 2020
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Алексей Мордашов (2020) | Фото: forbes.ru

54-летний владелец "Северстали" Мордашов в седьмой раз стал отцом

54-летний владелец "Северстали" Алексей Мордашов, занимающий четвертое место в российском списке Forbes, в седьмой рад стал отцом. 1 июня у бизнесмена и его супруги Марины родилась дочь.

"У Мордашова 1 июня родилась Алена Алексеевна. Она чувствует себя отлично, как и ее родители", - цитирует портал Spletnik пресс-службу "Северстали".

Для Мордашова текущий брак – третий. В нем родились четверо детей, во втором браке – двое (этим сыновьям в прошлом году Мордашов передал крупные доли своих акций, сделав их долларовыми миллиардерами). Также у бизнесмена есть 35-летний сын от первого брака. Развод с первой супругой – Еленой – был скандальным. Женщина пыталась отсудить у Мордашова часть состояния, но в итоге осталась ни с чем.  

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54-летний владелец "Северстали" Мордашов в седьмой раз стал отцом

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Теги: алексей мордашов, северсталь,



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