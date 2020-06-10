15 Сентября 2020
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Политика В России
конституция присяга рука инаугурация (2009) | Фото:radio91-1.ru

СМИ: найдена агитация на сайте с информацией о поправках к Конституции

Инициаторы проекта "НЕТ!", посвященного голосованию против поправок к Конституции, пожаловались в Центризбирком России на сайт 2020og.ru.

Как считают оппозиционеры, вместо пояснения сути поправок, ресурс агитирует за их принятие, и соответствующие фрагменты текста с сайта нужно удалить.

Отмечается, что часть материалов была удалена после подачи жалобы, пишет "Коммерсант".

Как сообщалось, закон о проведении общероссийского голосования по поправкам в Конституцию предусматривает информирование россиян, а не агитацию, сообщила член Центризбиркома Майя Гришина.

Ранее организаторы кампании "НЕТ" направили в ЦИК России письмо, требуя предоставить им время и площади СМИ для агитации против внесения поправок в Конституцию.

По словам авторов письма, на телевидении и уличных билбордах идет агитационная кампания. При этом те, кто против внесения поправок в Конституцию, до сих пор не получили возможность обратиться к гражданам и высказать свои аргументы.

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СМИ: найдена агитация на сайте с информацией о поправках к Конституции

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Теги: Конституция, голосование



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