15 Сентября 2020
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коронавирус 2019-nCoV COVID-19 (2020) | Фото: CDC/Alissa Eckert, MS; Dan Higgins, MAM - This media comes from the Centers for Disease Control and Prevention`s Public Health Image Library (PHIL)/wikimedia.org

Отделение пермской клинической больницы закрыто на карантин

9 июня в пермской городской клинической больнице №4 закрыли на обсервацию отделение сестринского ухода в терапии.

Как сообщили Накануне.RU в правительстве края, у одного сотрудника отделения был выявлен коронавирус. Так как болезнь протекает без симптомов, медработник находится на изоляции дома.

По данному случаю проводятся эпидемиологические расследования.

Как сообщалось, в четырех отделениях психиатрической больницы Прикамья прекращен прием и перевод пациентов.

Там выявлено семь случаев заболевания коронавирусом - у одного медработника и шести пациентов. По факту нового очага Роспотребнадзор ведет эпидемиологическое расследование.

По информации специалистов, пациенты между собой не контактировали. Сейчас они переведены в специализированные лечебные учреждения Перми.

Коронавирус выявлен у медицинского работника, который находится на изоляции дома. 22 контактных медицинских сотрудника находятся в обсервации на территории больницы, сообщает сайт губернатора и правительства Пермского края.

С начала пандемии COVID-19 в регионе выявлено 2 тыс. 202 случая заболевания, из них 277 – среди медиков.

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Отделение пермской клинической больницы закрыто на карантин

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Теги: карантин, больница, коронавирус



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