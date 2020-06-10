15 Сентября 2020
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Политика Приволжский ФО Пермский край
дорога, трасса, асфальт, ремонт дорог, бкад (2020) | Фото: пресс-служба правительства Вологодской области

Дмитрий Махонин договорился с "Транснефтью", чтобы достроить трассу Пермь – Екатеринбург

Глава Пермского края Дмитрий Махонин провел встречу с представителями Росавтодора, ПАО "Транснефть", ФКУ "УралУпрАвтодор" по вопросу завершения реконструкции дороги Пермь – Екатеринбург на участке от Лобаново до Кояново.

Как сообщили Накануне.RU в правительстве региона, жители и гости края не могут полноценно пользоваться трассой, так как что один участок не доделан, автомобили и общественный транспорт с трех полос перестраиваются в одну и объезжают имеющиеся ограждения.

Как сообщил вице-президент "Транснефти" Павел Ревель-Муроз, компания готова перенести нефтепровод при поддержке федеральных властей.

По итогам изменения проекта "УралУпрАвтодор" направит в Росавтодор сумму затрат, на которую увеличится стоимость проекта. Дополнительные средства будут выделены из федерального бюджета.

Ориентировочные сроки начала переноса нефтепровода – середина следующего года.

Общая стоимость реконструкции трассы Пермь – Екатеринбург составляет 3,6 млрд руб. Согласно контракту о реконструкции автодороги, все технические работы должны быть завершены до 20 октября 2022 года.

Как сообщалось, транспортная реформа в Пермском крае закладывается в бюджеты всех уровней – до 2022 года новая модель должна быть внедрена на территории всего Прикамья. Особую роль играет столица края – транспортный, логистический, пересадочный узел. Губернатор Пермского края Максим Решетников в своем докладе об основных направлениях бюджетной политики на 2020-2023 год отметил транспортную составляющую, как один из приоритетов работы.

Согласно проекту городского бюджета, ассигнования дорожного фонда города Перми заложены в суммарном объеме более 20 млрд на ближайшие три года, из них средства края – более 6 млрд руб.

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Дмитрий Махонин договорился с "Транснефтью", чтобы достроить трассу Пермь – Екатеринбург

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Теги: Транснефть, дорога, Пермь, Екатеринбург



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