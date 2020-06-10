15 Сентября 2020
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Экономика В России
ипотека (2015) | Фото: pan-sophia.ru

Сбербанк сообщил о двукратном росте заявок на ипотеку

Стало известно о двукратном росте заявок на ипотеку по сравнению с аналогичным периодом 2019 года.

Как сообщил заместитель председателя правления Сбербанка Анатолий Попов, это произошло в первых числах июня, когда народ "вылез из норы". "Если брать февраль, то у нас на 50% больше заявок", — сказал он, сообщает "Прайм".

Как сообщалось, банки не поддерживают предложенную ЦБ концепцию страхования рисков при оформлении ипотеки и предлагают ввести в этой сфере госрегулирование страховых тарифов по аналогии с ОСАГО для автомобилистов.

Ассоциация банков России (АБР) направила письмо в адрес первых зампредов ЦБ Дмитрия Тулина и Сергея Швецова.

Ранее Центробанк предложил освободить россиян от расходов на страхование рисков по ипотеке. Регулятор хочет переложить эти расходы на банки.

В АБР считают, что реализация этой идеи приведет к росту процентной ставки по ипотеке для компенсации расходов банков. Таким образом, снизится доступность ипотеки.

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Сбербанк сообщил о двукратном росте заявок на ипотеку

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Теги: Сбербанк, ипотека



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