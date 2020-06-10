В Воронеже полицейский сбил трех человек на тротуаре

В Воронеже заведено дело после автоаварии с сотрудником правоохранительных органов, который сбил на тротуаре трех человек.

ДТП произошло вечером 9 июня на Ленинском проспекте. Там Toyota Crown выехала с проезжей части на тротуар. В результате один человек погиб, двое находятся в больнице. Виновником происшествия стал 24-летний участковый.

Руководство ГУ МВД назначило служебную проверку, пишет "Коммерсант".

Напомним, в конце мая в ДТП под Богдановичем погибли два человека. Авария произошла на 105-м километре дороги Екатеринбург – Тюмень в городском округе Богданович (Свердловская область). В результате столкновения иностранного внедорожника и автомобиля ГАЗ-3110 погибли два человека. На место аварии пришлось выезжать спасателям, которые провели деблокирование.