15 Сентября 2020
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Скорая помощь (2019) | Фото: Накануне.RU

В Воронеже полицейский сбил трех человек на тротуаре

В Воронеже заведено дело после автоаварии с сотрудником правоохранительных органов, который сбил на тротуаре трех человек.

ДТП произошло вечером 9 июня на Ленинском проспекте. Там Toyota Crown выехала с проезжей части на тротуар. В результате один человек погиб, двое находятся в больнице. Виновником происшествия стал 24-летний участковый.

Руководство ГУ МВД назначило служебную проверку, пишет "Коммерсант".

Напомним, в конце мая в ДТП под Богдановичем погибли два человека. Авария произошла на 105-м километре дороги Екатеринбург – Тюмень в городском округе Богданович (Свердловская область). В результате столкновения иностранного внедорожника и автомобиля ГАЗ-3110 погибли два человека. На место аварии пришлось выезжать спасателям, которые провели деблокирование.

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В Воронеже полицейский сбил трех человек на тротуаре

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Теги: Воронеж, ДТП, полицейский



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Развитие сюжета:

Ранее 10.06.2020 12:22 Мск Воронежский участковый, сбивший пешеходов на тротуаре, отказался давать показания

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