Трамп выделил $3 млрд на помощь бездомным американцам

Американский президент Дональд Трамп отдал распоряжение о выделении $2,96 млрд на программу поддержки жителей страны, оставшихся без дома или рискующих стать бездомными из-за эпидемми коронавируса.

"Мы заботимся о самых уязвимых гражданах нашей страны",— написал глава Белого дома в своем Twitter.

Как сообщалось, скорость распространения коронавируса в мире пока не снижается, но летальность становится меньше, а доля выздоровлений растет. Такие выводы следуют из анализа статистики заболеваемости. В начале апреля суточный прирост выявленных заразившихся вышел на плато - в день фиксировалось около 80 тыс. Около месяца это количество существенно не менялось, но с начала мая стало медленно увеличиваться. Во второй половине мая суточный прирост составил около 100 тыс., что отчасти может быть связано с увеличением объемов тестирования населения. В настоящее время заразившихся 6,3 млн, или 1 человек из 1240.

При этом летальность (отношение числа умерших к числу заразившихся) увеличивалась до начала мая, когда она достигла 7% (в середине марта было 4%). После этого она начала снижаться и сегодня составляет менее 6%.