Кремль: Россия не занижает статистику по коронавирусу

Большое количество случаев заболевания коронавирусом в России является результатом использования "максимально возможного количества тестов на коронавирус", сообщил официальный представитель Кремля Дмитрий Песков.

При этом низкий уровень смертности он объяснил "эффективным" здравоохранением. Пресс-секретарь президента в интервью CNN отверг предположения о том, что в стране "манипулируют" со статистикой по COVID-19. Он также отметил, что глава государства Владимир Путин не думает о рейтингах при принятии решений, пишет "Коммерсант".

Ранее агентство Bloomberg сообщило в своей статье, что в России якобы неправильно ведут подсчет количества жертв COVID-19. Материал вышел под названием "Эксперты хотят знать, почему коронавирус не убил больше русских". Позже, после критики МИД РФ, заголовок был изменен.

Аналогичную информацию опубликовала газета Financial Times - якобы смертность от коронавируса в России может быть на 70% выше официальной статистики.

В американской газете The New York Times вышла статья "Тайну коронавируса объяснили - в Москве 1700 дополнительных смертей".

В МИДе назвали данные не соответствующими действительности. Российское внешнеполитическое ведомство направило официальные требования в редакции опубликовать опровержения и ждет реакции.

Вице-премьер России Татьяна Голикова, комментируя сообщения в западных СМИ, заявила, что российским врачам невыгодной скрывать статистику смертности от коронавируса в стране.