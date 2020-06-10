15 Сентября 2020
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Общество В России
Транспортировка больного пневмонией в Китае. (2020) | Фото: Telegram

Кремль: Россия не занижает статистику по коронавирусу

Большое количество случаев заболевания коронавирусом в России является результатом использования "максимально возможного количества тестов на коронавирус", сообщил официальный представитель Кремля Дмитрий Песков.

При этом низкий уровень смертности он объяснил "эффективным" здравоохранением. Пресс-секретарь президента в интервью CNN отверг предположения о том, что в стране "манипулируют" со статистикой по COVID-19. Он также отметил, что глава государства Владимир Путин не думает о рейтингах при принятии решений, пишет "Коммерсант".

Ранее агентство Bloomberg сообщило в своей статье, что в России якобы неправильно ведут подсчет количества жертв COVID-19. Материал вышел под названием "Эксперты хотят знать, почему коронавирус не убил больше русских". Позже, после критики МИД РФ, заголовок был изменен.

Аналогичную информацию опубликовала газета Financial Times - якобы смертность от коронавируса в России может быть на 70% выше официальной статистики.

В американской газете The New York Times вышла статья "Тайну коронавируса объяснили - в Москве 1700 дополнительных смертей".

В МИДе назвали данные не соответствующими действительности. Российское внешнеполитическое ведомство направило официальные требования в редакции опубликовать опровержения и ждет реакции.

Вице-премьер России Татьяна Голикова, комментируя сообщения в западных СМИ, заявила, что российским врачам невыгодной скрывать статистику смертности от коронавируса в стране.

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Кремль: Россия не занижает статистику по коронавирусу

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Теги: коронавирус, Путин, рейтинг



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