15 Сентября 2020
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Экономика Центральный ФО Москва
общепит, общественное питание (2018) | Фото: Restoclub

Власти Москвы: восстановление городской экономики ожидается к июлю

Экономика Москвы может вернуться к докризисному из-за ограничительным мер на фоне пандемии коронавируса уровню уже к началу июля.

Как сообщил вице-мэр Владимир Ефимов, предприятия общественного питания не должны сильно пострадать из-за ограничений Роспотребнадзора.

По его словам, те сферы экономики, которые не смогут "выйти в прежние объемы", тоже сильно не пострадают, пишет "Коммерсант".

Напомним, с 9 июня в мегаполисе отменили самоизоляцию и пропускной режим. Вместе с ними отменяется и график прогулок. "С 9 июня могут возобновить работу парикмахерские, ветклиники, отменяется ограничение на работу каршеринга, могут начать работу научные институты. Театры могут начать репетиции. Можно будет посещать кладбища", сообщил глава города Сергей Собянин.

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Власти Москвы: восстановление городской экономики ожидается к июлю

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Теги: Москва, коронавирус



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