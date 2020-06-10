В "Норникеле" отрицают попадание топлива в озеро Пясино

Компания "Норникель" отрицает информацию о попадании дизельного топлива в озеро Пясино.

Как следует из презентации компании для инвесторов, боны установлены на реке Амбарная, которые сдержали попадание топлива вниз по течению в озеро Пясино; разлив не достиг озера Пясино, сообщает RNS.

Как сообщалось, следы нефтепродуктов обнаружены в озере Пясино после разлива топлива в результате аварии на ТЭЦ под Норильском. Об этом заявил губернатор Красноярского края Александр Усс.

"Важно сейчас не допустить его выход в речку Пясина, которая дальше идет на север", - отметил Усс, добавив, что 70-километровое озеро богато рыбой.

По словам губернатора, пока невозможно предсказать, как повлияет на озеро розлив нефтепродуктов.

Ранее стало известно о многократном превышении предельно допустимых концентраций нефтепродуктов в воде за пределами боновых заграждений на реках Таймыра после аварии на нефтебазе Норильска.

Так, на реке Амбарная за бонами концентрация варьируется от 80 до 116 ПДК. В ручье Безымянный у места происшествия, зафиксирована концентрация нефтепродуктов до 1100 ПДК.