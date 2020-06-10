Как избавиться от лишнего веса после карантина рассказали в Роскачестве

В России подготовили рекомендации по быстрому сбросу набранного за карантин лишнего веса.

Эксперты Роскачества сообщили, что для безопасного похудения количество потребляемых калорий нужно снизить на 15-30%. В случае отсутствия физической нагрузки сократить калорийность суточного рациона необходимо на 200-300 калорий.

Вернуться в прежнюю форму помогут следующие рекомендации: завтракать нужно в течение первого часа после пробуждения, промежуток между приемами пищи должен составлять около 3-4 часов, а ужинать следует за 3-4 часа до сна, сообщает "Рен ТВ".

Как сообщалось, более половины россиян старше 30 лет страдают от излишнего веса и ожирения. Таковы данные Роспотребнадзора. В ведомстве отмечают: "принципиально понимать, что рост заболеваемости ожирением (в 2,3 раза по сравнению с 2012 годом), это не вопрос покупательной способности, а в первую очередь, вопрос культуры питания".

Ожирение значимо уменьшает продолжительность жизни в среднем на 3-5 лет при небольшом избытке веса, до 15 лет при выраженном ожирении. Практически в двух случаях из трех смерть человека наступает от заболевания, связанного с нарушением жирового обмена и ожирением.

К 2030 году по прогнозам ВОЗ до 41% всего населения будут иметь избыточный вес.