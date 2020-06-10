Актер Ефремов отправлен под домашний арест

Таганский районный суд Москвы отправил артиста Михаила Ефремова под домашний арест.

Мера будет действовать до 9 августа. Актеру запрещено общаться со свидетелями, потерпевшими и обвиняемыми, не разрешается пользоваться интернетом. Телефоном актеру можно пользоваться только для связи с адвокатом и вызова экстренных служб, пишет "Коммерсант".

Напомним, 8 июня вечером на Смоленской площади Ефремов выехал на встречную полосу движения на Jeep Grand Cherokee и врезался в другой автомобиль. Водитель фургона оказался зажат в искореженной кабине, врачи реанимировали его в машине скорой помощи и увезли в крайне тяжелом состоянии в институт Склифосовского. Он скончался в реанимации 9 июня. В крови актера, помимо алкоголя, обнаружили также наркотики.