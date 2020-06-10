Олег Кувшинников поделился на совещании у Матвиенко региональным опытом организации летнего отдыха детей

Сегодня на совещании совета при президенте РФ обсуждали особенности организации летнего оздоровительного отдыха детей в условиях пандемии, передает корреспондент Накануне.RU. Обсуждение прошло под руководством председателя Совета Федерации Валентины Матвиенко в формате видеоконференцсвязи.

Матвиенко обозначила проблемные моменты, связанные с организацией летнего отдыха детей в условиях распространения COVID-19 и попросила участников высказать предложения о возможных подходах к решению возникающих вопросов.

Губернатор Вологодской области Олег Кувшинников представил предложения, которые были выработаны в регионе по увеличению охвата детей загородным отдыхом и привлечению в оздоровительные лагеря медицинских кадров, а также высказал мнение относительно тестирования детей, зачисляемых в загородные лагеря.

«Учитывая, что первая смена уже не состоялась, а также требование о снижении пропускной способности лагеря вдвое, мы видим, что это повлечет за собой существенное снижение охвата детей загородным отдыхом. Предлагаю рассмотреть возможность проведения в текущем году оздоровительных смен продолжительностью не три недели, а две. Так, на примере Вологодской области, при 21 календарном дне смогут отдохнуть 4,5 тысячи детей, при 14-ти дневных сменах – более 6 тысяч детей», – сказал губернатор Олег Кувшинников.

Сейчас организация работы загородных лагерей строится в соответствии с рекомендациями Роспотребнадзора, которые регламентируют оздоровительную смену продолжительностью 21 календарный день. Комментируя предложение Губернатора Вологодчины, глава Роспотребнадзора Анна Попова отметила, что такая возможность не исключается методическими рекомендациями, однако речь будет идти только о летнем отдыхе без оздоровительной составляющей.

Проблема обеспечения медицинскими кадрами возникла в связи с запретом на привлечение врачей к работе по совместительству, в соответствии с трудовым законодательством в загородных лагерях они могут работать только в свой ежегодный отпуск.

«Для привлечения на работу в загородные лагеря медицинских сотрудников в достаточном количестве, предлагаю рассмотреть возможность расширения стимулирующих мер. Например, путем предоставления бесплатной путевки для ребенка медработника, а также задействовать волонтеров-медиков, – сказал Губернатор. – Также считаю важным обратить особое внимание на детей медицинских работников, которые оказывают помощь заболевшим COVID-19. Врачи, медсестры, которые трудятся в моногоспиталях в напряженном режиме, а дети в это время остаются без необходимого внимания. Поэтому считаю возможным предоставлять бесплатные путевки в летние оздоровительные лагеря детям таких медицинских работников».

Олег Кувшинников выразил надежду, что приступить к летней оздоровительной кампании в офлайн-режиме регион сможет уже с 1 июля. Открыть свои двери готовы порядка 430 организаций Вологодчины: загородные и санаторно-оздоровительные лагеря, лагеря с дневным пребыванием детей, лагеря труда и отдыха. Летний отдых планируется обеспечить для 30 тысяч детей и подростков.

С учетом сохранения рисков распространения коронавирусной инфекции, загородные лагеря будут работать в полностью закрытом режиме при соблюдении ряда ограничений. Отдых будет организован только для детей, проживающих на территории области, загрузка детских лагерей составит не более 50% мощности, а все сотрудники пройдут тестирование на COVID-19. Относительно тестирования детей, глава региона обратился с просьбой заменить эту процедуру на предоставление справки об отсутствии контактов с заболевшими.

«Очень приятно, когда губернатор не вообще, а конкретно до деталей погружен в организацию детской оздоровительной кампании. Сейчас это важнейшая задача на предстоящий период – организовать здоровый, безопасный отдых для наших детей. Предложения, безусловно, будут рассмотрены», – сказала Валентина Матвиенко.

В ходе совещания участники также рассмотрели вопросы реализации мер поддержки семей с детьми и лучшие региональные практики по дополнительной поддержке детей в условиях распространения коронавирусной инфекции. Губернатор области представил региональную программу всеобщей занятости детей «Вологодские каникулы», которая стартовала 1 июня.

Также отметим, что Вологодчина вошла в число областей, которые успешно справляются с федеральными выплатами семьям, регион положительно охарактеризовал Министр труда и соцразвития РФ Антон Котяков.