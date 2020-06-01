Первый замглавы Калужской области Владимир Мазур ушёл в отставку

Подал в отставку первый заместитель губернатора Калужской области Владимир Мазур, передаёт корреспондент Накануне.RU.

Распоряжение губернатора региона Владислава Шапши приводит официальный рупор региональной власти – газета "Весть". Мазур сам обратился к руководителю области с заявлением об отставке. Иные подробности не приводятся.

Напомним, Мазур вошёл в руководство Калужской области 28 мая 2019 г., став замглавы региона. До этого он возглавлял Тобольск.