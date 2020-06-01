Добровольческий сказочный онлайн марафон «Безопасное детство» стартует в Вологодской области

1 июня в Вологодской области стартует добровольческий сказочный онлайн марафон «Безопасное детство». Волонтерские отряды 30-ти организаций социального обслуживания подготовят в видеоформате мини-постановки, кукольные представления по мотивам русских народных сказок и разместят их на своих сайтах, передает корреспондент Накануне.RU. Марафон не будет коротким, он продлится до конца года.

Кроме того, в муниципальных районах и городских округах области в Международный день защиты детей в дистанционном режиме состоятся онлайн мастер-классы, конкурсы видеороликов, конкурсы детских рисунков, флешмобы и челленджи, сообщили Накануне.RU в пресс-службе правительства Вологодской области.

Программа будет разнообразной и насыщенной. БУ СО ВО «Территориальный центр социальной помощи семье и детям» проводит акцию «Праздник приходит в дом», в ходе которой пройдут поздравления на дому детей-инвалидов, дети получат мягкую игрушку, канцелярские товары, а родители – памятки по детской безопасности.

В организациях социального обслуживания города Череповца будут организованы дистанционные игры и занятия, пройдет спортивная эстафета «За здоровый образ жизни».

В Сокольском районе в рамках благотворительной акции «Солнце светит всем» в преддверии Дня защиты детей к наиболее нуждающимся многодетным семей (в которых воспитываются 117 детей) приедет «Волшебный мобиль» с вкусными подарками для детей и памятками по детской безопасности.

В Бабушкинском, Вытегорском, Тарногском, Устюженском, Шекснинском районах пройдут творческие конкурсы рисунков «Пусть всегда буду я!», «Счастливый мир детства» и онлайн мастер-классы «Оригами», «Город мастеров», «Ораторское искусство», «Актерское мастерство» и др.

Во всех организациях для детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, области 1 июня состоятся флэшмобы, детские праздники, кулинарные, творческие мастер-классы и игровые программы. Также организации примут участие в федеральных онлайн мастер-классах, которые проведут известные актеры, музыканты и медийные лица.

Всего в рамках праздника в Вологодской области в сфере социальной защиты населения области запланировано более 300 мероприятий, в которых примут участие более 25 тысяч жителей области.

Напомним, Международный день защиты детей - это праздник, утвержденный решением сессии Совета Международной демократической Федерации женщин в 1949 году.