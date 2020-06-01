Путин подписал указ о дате голосования по поправкам в Конституцию

Владимир Путин подписал указ о дате проведения голосования по поправкам в Конституцию, сообщили Накануне.RU в пресс-службе Кремля.

Документ определяет, что голосование пройдёт 1 июля. При его организации будет учтена ситуация с коронавирусом.

Напомним, сегодня в ходе совещания с членами рабочей группы по поправкам в Конституцию Путин сказал: "1 июля смотрится как день вполне подходящий для голосования. С юридической точки зрения это безупречно, если объявить о назначении голосования сегодня. И на фоне улучшения ситуации с коронавирусом есть возможность предпринять дополнительные меры для улучшения".