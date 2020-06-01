Праймериз по-кургански. Сенатор, которого уже забыли в Курганской области, рвется в облдуму

В Зауралье произошел скандал на праймериз "Единой России", наблюдатели отметили много странностей, связанных с выдвижением на предварительное голосование сенатора от Курганской области в Совфеде Сергея Лисовского, в том числе якобы "накрутки" голосов. Он выдвигался по Кетовскому району - территории №17.

Местные жители уверены, что Лисовский концентрировался не на работе с избирателями.

"В этом году Лисовский вновь захотел выдвинуться на выборы в Курганскую областную думу, чтобы потом в очередной раз попасть в кресло сенатора Совфеда. Но много несостыковок. Мы, как избиратели, не видели его на округе, мы не видели от него никакой агитации, многие вообще даже не знают, кто такой Лисовский. Но он занял на праймериз второе место. Не странно это?" - поделился своим мнением с Накануне.RU житель Кетовского района Сергей Злыднев.

Источник в региональном отделении "Единой России" подтвердил Накануне.RU, что за Лисовского в течение дня 31 мая был резкий скачок голосов.

"Он в итоге вышел на второе место. За очень короткий промежуток времени - всего за час - количество голосов за Лисовского возросло с 86 до 600", - рассказал источник.

До Сергея Лисовского Накануне.RU дозвониться не удалось, сенатор не ответил на звонок корреспондента.

В околополитических кругах региона считают, что Лисовский абсолютно не нужен не то что в Совете Федерации, но и в Курганской областной думе.

"Абсолютно бесполезная фигура. 15 лет сидит сенатором, но не сделал ничего за это время для региона. Его уже забыли все тут давно. Он решил, видимо, всех обмануть, и этим обманом пробраться в парламент, а потом в сенат. Честных кандидатов, которые реально могут сделать много хорошего для округа, не пускают в думу, а таких хитрецов - пожалуйста. Это какое-то кумовство, но это не честная игра, и с такими как Лисовский Курганская область далеко не продвинется", - высказал свою позицию Накануне.RU один из депутатов Курганской областной думы, пожелавший не называть свою фамилию.

Сергей Лисовский давно известен далеко за пределами Кургана. Зачастую в связи с его персоной вспоминается эпизод в 90-е, когда его вместе с бизнесменом Аркадием Евстафьевым застали при попытке вынести из Дома Правительства РФ картонную коробку из-под бумаги для ксерокса, в которой находились $538 тыс. наличными. А гендиректор "Первого канала" Константин Эрнст заявлял, что Лисовский мог быть заказчиком убийства Владислава Листьева, что сам Лисовский, впрочем, опровергал.