06 Сентября 2020
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Политика В России Москва
Элла Памфилова, ЦИК (2019) | Фото: ЦИК

Голосование по поправкам в Конституцию растянут на шесть дней – ЦИК

Глава Центральной избирательной комиссии России Элла Памфилова рассказала, как будет проходить голосование по поправкам в Конституцию. На совещании у президента она посоветовала выбрать днем голосования 1 июля. Но при этом проголосовать можно будет в течение шести дней до этой даты, то есть начиная с 25 июня.

"Мы все, что можно было по подготовке, делали. Дальше оттягивать – задел будет размываться, по новой многие вещи надо будет делать. Не хочется отвлекать дополнительные ресурсы в таких условиях. С 3 июля начинается прием ЕГЭ, а у нас участки расположены в школах (больше половины). Не хотелось бы наложения этих процессов. К 1 июля будут выполнены все необходимые требования: при всех видах голосования должны присутствовать наблюдатели и СМИ. Мы подписали соглашение с Общественной палатой, которая будет формировать корпус общественных наблюдателей", - рассказала Памфилова.

"Мы разработали совместные рекомендации с Роспотребнадзором по подготовке голосования. Никто не исключает второй волны пандемии, меры ограничения должны быть очень жесткие. Мы существенно изменили порядок проведения голосования. Основной принцип – рассредоточение участников, принцип бесконтактности. Все будут обеспечены масками, перчатками и даже одноразовые ручки. Это мы берем на себя, работаем сейчас с Минпромторгом. Членов избирательных комиссий собираемся протестировать на коронавирус. Потоки идущих на голосование и выходящих с голосования будут разделены.

Голосование предлагается проводить в течение шести дней до назначенного дня. У потенциальных участников голосования будет возможность проголосовать в течение семи дней", - продолжила глава ЦИК.

"Голосовать можно будет и традиционно, и вне помещения – например, во дворе школы, на придомовых территориях. В небольших поселениях будут ездить мобильные участки. Голосование на дому будет расширено: если человек не может оставить родственника, но хочет проголосовать, он будет иметь такую возможность. Будет исключен прямой контакт – в квартиру и дом заходить никто не будет. Не более чем в 2-3 регионах будет голосование дистанционное электронное. Мы будем использовать нашу гордость – "Мобильный избиратель". На входе будет измерение температуры, места для дезинфекции рук, ног. Все эти меры позволят обеспечить безопасность – это будет безопаснее, чем сходить в магазин. В час будет голосовать около восьми человек. Мы отказались от голосования по почте на общероссийском голосовании. Во многих странах это связано со скандалами. И люди это не поддерживают. И там много контактов и нельзя проконтролировать", - заключила Памфилова.

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Голосование по поправкам в Конституцию растянут на шесть дней – ЦИК

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Теги: элла памфилова, цик, голосование по поправкам в конституцию, владимир путин, 1 июля



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