Кирилл Форманчук назвал "чушью" предрассудки, касающиеся автомобильных знаков 666 в Свердловской области

МВД России выпустило указ об изменениях автомобильных номеров отдельных регионов, предусматривающих комбинацию из трех цифр. Таким образом, свердловские автовладельцы уже через несколько лет будут ездить с кодом региона 666.

Ранее священнослужители екатеринбургской Епархии неодобрительно высказывались по данному нововведению, однако, по словам общественного деятеля и основателя Комитета по защите прав автовладельцев Кирилла Форманчука, предписывание потаенного смысла числу, которого даже в Библии нет, является "просто чушью".

"В Библии нет числа 666, есть 6.6.6. У всех людей разные предрассудки, но под всех подстроиться нельзя. Вообще Свердловская область по всей нумерации начинается на 66, поэтому у людей, которые родились в одном из районов Екатеринбурга, имеется ИНН с номером 666. Но мы же не протестуем против ИНН. Причём 666 это число из Ветхого Завета. Это евреи его должны не любить, а обычные православные должны нейтрально к нему относиться, потому это все и чушь. Человек мнительный везде найдет для себя какие угодно негативные вещи, если того захочет", - заявил Кирилл Форманчук.

Активист также напомнил и о разнонациональном составе населения Среднего Урала, заявив, что для тех же китайцев, имеющих российское гражданство, несчастливое число совсем иное. То же касается и американской культуры, которая воздерживается от числа 13 в нумерации этажей. Однако, по математической теории, число 23 оказывается самым несчастливым, поскольку именно с ним связано огромное количество негативных событий.

Что же касается особо суеверных, по заверению основателя Комитета по защите прав автовладельцев, номер всегда можно поменять, благо сейчас это не стоит больших денег. Однако в ближайшее время беспокоиться об этом не нужно, поскольку номера с "проклятыми шестерками" начнут выдавать только после того, как закончатся номера 196-го региона, которых, по заверениям пресс-службы ГИБДД Свердловской области, хватит еще не насколько лет.