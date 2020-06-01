06 Сентября 2020
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Политика В России Москва
Владимир Путин, Конституция (2020) | Фото: twitter.com/Kremlinpool_RIA

Голосование по поправкам в Конституцию пройдет 1 июля - Путин

Владимир Путин назвал 1 июля оптимальным днем для голосования по поправкам в Конституцию.

На совещании с членами рабочей группы по поправкам в Конституцию Владимир Путин сказал: "1 июля смотрится как день вполне подходящий для голосования. С юридической точки зрения это безупречно, если объявить о назначении голосования сегодня. И на фоне улучшения ситуации с коронавирусом есть возможность предпринять дополнительные меры для улучшения. Единственное о чем нам надо подумать – ЕГЭ. Если это решение не будет мешать школьникам, можно считать это мнение согласованным. Я прямо сейчас спрошу у министра просвещения".

Путин позвонил министру просвещения Сергею Кравцову и спросил, можно ли проводить голосование 1 июля. Кравцов дал добро, он даже надеется, что голосование поможет и проведению ЕГЭ.

Глава Роспотребнадзора Анна Попова сказала на совещании: "Пройден острый этап, темп прироста зараженных уже в 13 раз снизился, составляет порядка 2%. До 1 июля пройдет еще два инкубационных периода. Сам процесс проведения голосования очень ответственный. Проработан механизм проведения. Очень многие требования к проведению голосования подходят и к проведению ЕГЭ. Я абсолютно уверена, что при соблюдении мер безопасности голосование будет абсолютно безопасным".

"Проведем голосование 1 июля 2020 года", - сказал президент.

Путин обратился к губернаторам, попросил содействовать проведению голосования. Россиян Путин попросил принять активное участие в голосовании.

танковая дивизия, Парад Победы|Фото: Россия-1

Парад Победы и голосование пройдут в разные дни

В ходе совещания президент сообщил, почему не поддержал предложение провести голосование в один день с парадом Победы (24 июня), хотя такие предложения звучали. "Вы упомянули срок в 30 дней, который должен пройти от указа о голосовании до самого голосования, - обратился президент к сенатору Клишасу. - Многие юристы считают, что 30 дней уже состоялись. Но у меня свое мнение: нужно дать возможность людям все-таки сосредоточиться на поправках в Конституцию. Нужно, чтобы люди принимали решение вне зависимости от коронавируса. Были идеи провести голосование в день парада. Не надо ничего смешивать. Парад Победы – это святое дело, не будем его ни с чем смешивать. И экономить на этом не надо. Нам нужно 30 дней с момента объявления и для решения некоторых вопросов технического характера. Мы возвращаемся к нормальному ритму жизни. Но все это проходит под знаком определенных ограничений, и нам нужно сделать так, чтобы к этим требованиям все привыкли. Чтобы мы выработали эти правила поведения. Средств защиты должно хватать".

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Голосование по поправкам в Конституцию пройдет 1 июля - Путин

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Теги: владимир путин, поправки в конституцию, голосование, дата голосования



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