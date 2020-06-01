В Испании открылись пляжи, в Италии - достопримечательности

С сегодняшнего дня по всей Испании, кроме Барселоны, открылись пляжи, закрытые ранее из-за эпидемии коронавируса. Правительство страны начинает информационную кампанию по привлечению туристов в страну уже с июля.

Интересно, что Испания - вторая страна в мире по посещаемости среди туристов после Франции. В сфере туризме работает каждый восьмой испанец. С 1 июля планируется отменить обязательный двухнедельный карантин для приезжающих в страну иностранцев.

В Италии снова открылись большинство культурных достопримечательностей после трех месяцев карантина. Правда, на входе проверяют температуру и нужно носить маску. Количество одновременных посетителей пока тоже ограничено.

Напомним, Испания и Италия - одни из самых пострадавших от коронавируса стран. В них умерли 29 тыс. и 33 тыс. человек соответственно.

В других странах Европы с 1 июня также снимаются ряд ограничений. В частности, в Польше возобновляются внутренние авиарейсы, Хорватия разрешила въезд жителям 10 стран ЕС, на Кипре заработали морские порты и гостиницы, в Нидерландах открылись кафе, бары, рестораны, театры, кинотеатры, музеи. Во всех европейских странах вскоре планируется еще больше ослабить ограничения.