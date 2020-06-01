06 Сентября 2020
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Экономика Свердловская область В России
свердловская область стела (2011) | Фото: Накануне.ru

Свердловская область вошла в первую десятку рейтинга социально-экономического положения регионов

В десятом по счету рейтинге социально-экономического положения российских регионов экспертов РИА Новости Свердловская область вошла в первую десятку лидеров.

Как сообщили Накануне.RU в департаменте информационной политики Свердловской области, рейтинг рассчитан на основе агрегирования ключевых показателей развития субъектов федерации за 2019 год. Анализ был проведен по таким показателям, как масштабы экономики, ее эффективность, показатели бюджетной и социальной сфер.

В первую десятку также входят и другие регионы Уральского федерального округа – Ханты-Мансийский автономный округ, Ямало-Ненецкий автономный округ и Тюменская область. Первые места в рейтинге занимают Москва и Санкт-Петербург.

пресс-конференция, Куйвашев, Свердловская область(2018)|Фото: Накануне.RU

Среди позитивных результатов 2019 года эксперты отмечают постепенное снижение разрыва в уровне социально-экономического развития регионов, занимающих верхние и нижние позиции рейтинга, хотя он по-прежнему остается очень высоким. Верхний полюс рейтинга преимущественно занимают крупные финансовые и промышленные центры.

Эксперты также отмечают, что если говорить о распределении регионов в рейтинге, то по итогам 2020 года, оно, скорее всего, существенно не изменится, в особенности в его верхней и нижней частях. Это обусловлено тем, что регионы-лидеры в настоящее время довольно существенно опережают другие субъекты РФ по экономическим показателям и имеющегося запаса им, скорее всего, хватит для удержания своих позиций.

Иннопром, Свердловская область(2014)|Фото: Накануне.RU

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Свердловская область вошла в первую десятку рейтинга социально-экономического положения регионов

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Теги: регионы, рейтинг, Свердловская область



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