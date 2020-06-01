КНДР может выпустить облигации для борьбы с последствиями пандемии

КНДР впервые за 17 лет собирается выпустить бонды. Выпуск облигаций может помочь экономике страны, на которую вдобавок к санкциям ООН оказывают негативное воздействие также последствия пандемии коронавируса.

"По данным инсайдеров, лидер страны Ким Чен Ын потребовал выкупить бонды состоятельными местными элитами – именно они должны скупать облигации. Таким образом планируется привлечь иностранную валюту для финансирования 60% бюджета страны. Эксперты полагают, что добровольно-принудительное приобретение ценных бумаг должно продемонстрировать верность режиму и лично Ким Чен Ыну", - сообщает Infox со ссылкой на Financial Times.

Достоверность этой информации пока неясна - напомним, после того, как высший руководитель КНДР Ким Чен Ын некоторое время не появлялся на людях, стали распространяться слухи о его смерти. Однако вскоре северокорейский лидер появился живым и здоровым на церемонии открытия завода.