06 Сентября 2020
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Общество Тюменская область
поликлиника №3 тюмень (2020) | Фото: admtyumen.ru

В Тюмени возобновляют работу поликлиники

По официальной информации департамента здравоохранения Тюменской области, с сегодняшнего дня каждый желающий может записаться на приём к врачу. Правда пока перечень специалистов, ведущих приём пациентов, обратившихся впервые, ограничен.

Обычным путём, через сайт госуслуг, или по единому номеру телефона в Тюмени 8(3452)-39-33-33, можно записаться к терапевту, педиатру, офтальмологу, акушеру-гинекологу, стоматологу, хирургу, травматологу, ортопеду. К остальным врачам, по необходимости, можно получить направление на первичном приёме, непосредственно у специалиста, его осуществляющего. Все анализы и другие диагностические мероприятия, такие как, например томография или ЭКГ, также осуществляются только по направлению.

Как сообщили Накануне.RU в пресс-службе депздрава, поскольку лечебные учреждения по-прежнему остаются зонами повышенной эпидемиологической опасности, время приёма каждого пациента увеличено, дабы свести к минимуму возможность встречи пациентов в коридорах поликлиники. Для людей старше 65 лет всё ещё действуют ограничения передвижения, поэтому к ним врач придёт на дом.

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В Тюмени возобновляют работу поликлиники

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Теги: поликлиника, прием



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