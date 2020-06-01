В Тюмени возобновляют работу поликлиники

По официальной информации департамента здравоохранения Тюменской области, с сегодняшнего дня каждый желающий может записаться на приём к врачу. Правда пока перечень специалистов, ведущих приём пациентов, обратившихся впервые, ограничен.

Обычным путём, через сайт госуслуг, или по единому номеру телефона в Тюмени 8(3452)-39-33-33, можно записаться к терапевту, педиатру, офтальмологу, акушеру-гинекологу, стоматологу, хирургу, травматологу, ортопеду. К остальным врачам, по необходимости, можно получить направление на первичном приёме, непосредственно у специалиста, его осуществляющего. Все анализы и другие диагностические мероприятия, такие как, например томография или ЭКГ, также осуществляются только по направлению.

Как сообщили Накануне.RU в пресс-службе депздрава, поскольку лечебные учреждения по-прежнему остаются зонами повышенной эпидемиологической опасности, время приёма каждого пациента увеличено, дабы свести к минимуму возможность встречи пациентов в коридорах поликлиники. Для людей старше 65 лет всё ещё действуют ограничения передвижения, поэтому к ним врач придёт на дом.