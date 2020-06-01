В Невьянский пруд, озеро Балтым и Верх-Исетское водохранилище выпустят рыбу

Несмотря на эпидемиологическую обстановку на Среднем Урале, министерство природных ресурсов и экологии Свердловской области продолжает работу по традиционному зарыблению территориальных водоемов. Об этом сообщил министр природных ресурсов и экологии Свердловской области Алексей Кузнецов.

"У нас будет закончен проект по реабилитации озера Шарташ, в этом году планируется начать реабилитацию Черноисточинское водохранилище в Нижнем Тагиле. Мы ждём федерального финансирования. Проект находится на рассмотрение правительства Российской Федерации, - рассказал Алексей Кузнецов. - Около трех лет назад мы возобновили традицию зарыбления водных объектов, которые входят в состав особо охраняемых природных территорий. В текущем году мы будем зарыблять Невьянский пруд, озеро Балтым и Верх-Исетское водохранилище, которые также входят в состав особо охраняемых природных территорий. Эта работа будет продолжена до 2024 года. За это время мы должны провести подобную работу с 18 водохранилищами".

Однако, по словам Алексей Кузнецова, на этом областное министерство останавливаться не собирается. Аквакультура всех вышеперечисленных объектов будет пополняться за счет федеральных средств, но и в рамках постоянных соглашений с крупнейшими местными предприятиями также производится зарыбление территориальных вод. Так, предприятия – СУМЗ, Святогор и ЭНЕЛ-Россия – принимают в этой работе активное участие за счет собственных средств. Кроме того, традиционным стало восстановление аквакультуры за счет подрядчиков, после капитального ремонта гидротехнических сооружений, что уже предусмотрено в проектно-сметной документации.