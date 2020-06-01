Выпрыгнули из окна: в Лабытнанги два пациента с коронавирусом сбежали из больницы

В Лабытнанги два пациента с коронавирусом сбежали из инфекционного стационара городской больницы, сообщили Накануне.RU в пресс-службе окружной прокуратуры.

27 мая, в 22.40 по местному времени двое мужчин с положительным диагнозом COVID-19 выпрыгнули из окна второго этажа больницы. При себе беглецы не имели средств индивидуальной защиты. В связи с этим прокурор города направил в следственные органы материалы проверок для решения вопроса об уголовном преследовании мужчин.

Полицией возбуждено два уголовных дела по ч. 1 ст. 236 УК РФ (нарушение санитарно-эпидемиологических правил, повлекшее по неосторожности угрозу массового заболевания людей).

Пациентов нашли и вновь поместили в больницу для дальнейшего лечения.