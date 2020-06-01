06 Сентября 2020
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COVID-19 (2020) | Фото: Правительство Пермского края

Выпрыгнули из окна: в Лабытнанги два пациента с коронавирусом сбежали из больницы

В Лабытнанги два пациента с коронавирусом сбежали из инфекционного стационара городской больницы, сообщили Накануне.RU в пресс-службе окружной прокуратуры.

27 мая, в 22.40 по местному времени двое мужчин с положительным диагнозом COVID-19 выпрыгнули из окна второго этажа больницы. При себе беглецы не имели средств индивидуальной защиты. В связи с этим прокурор города направил в следственные органы материалы проверок для решения вопроса об уголовном преследовании мужчин.

Полицией возбуждено два уголовных дела по ч. 1 ст. 236 УК РФ (нарушение санитарно-эпидемиологических правил, повлекшее по неосторожности угрозу массового заболевания людей).

Пациентов нашли и вновь поместили в больницу для дальнейшего лечения.

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Выпрыгнули из окна: в Лабытнанги два пациента с коронавирусом сбежали из больницы

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Теги: коронавирус, пациент, побег из больницы, уголовное дело



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