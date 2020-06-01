06 Сентября 2020
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Прокуратура Ханты-Мансийского автономного округа - Югры (2019) | Фото: Накануне.RU

В Магнитогорске от филиала областного центра гигиены и эпидемиологии потребовали погасить долг за тепловую энергию

Прокуратура потребовала от магнитогорского филиала ФБУЗ "Центр гигиены и эпидемиологии в Челябинской области" погасить долг за потребленную тепловую энергию.

Как сообщили Накануне.RU в пресс-службе областной прокуратуры, между филиалом МП трест "Теплофикация" заключен контракт на поставку тепловой энергии через присоединенную сеть. Однако филиал оплату в срок не произвел. Задолженность в настоящий момент составляет более 43 тыс. руб.

Стоит отметить, что муниципальное предприятие сейчас находится в тяжелом материальном положении из-за несвоевременной оплаты поставленных энергоресурсов потребителями. Это может повлечь непредсказуемые последствия для потребителей Магнитогорска и близлежащих районов.

В адрес руководителя филиала ФБУЗ "Центр гигиены и эпидемиологии в Челябинской области" в внесено представление с требованием погасить задолженность.

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В Магнитогорске от филиала областного центра гигиены и эпидемиологии потребовали погасить долг за тепловую энергию

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Теги: долг, прокуратура, тепловая энергия,



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