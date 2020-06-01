В Тюменской области отремонтировали еще одну дорогу в рамках нацпроекта

В Тюменской области продолжается реализация национального проекта "Безопасные и качественные автомобильные дороги". Завершен ремонт участка дороги "Подъезд к селу Ембаево". Всего в рамках нацпроекта будет отремонтировано 34 км региональных дорог на территории Тюменской агломерации (г. Тюмень и Тюменский район), а общая протяженность ремонта составит более 170 км.

Как сообщили в главном управлении строительства Тюменской области, ремонт коснулся участка протяженностью 1,4 километра, расположенного в Тюменском районе. Выполнены работы по устранению пучинообразования, уширению проезжей части. Проведено фрезерование асфальтобетонного покрытия и устройство взамен двухслойного покрытия из асфальтобетонной смеси.

Также на новой дороге проведено укрепление обочин, заменены дорожные знаки. В завершение дорожные строители обновили горизонтальную дорожную разметку термопластиком.

Ранее сообщалось, что в рамках национального проекта "Безопасные и качественные автомобильные дороги" в 2020 году в Тюменском районе планируется отремонтировать почти 75 километров дорог – это 164 улицы в 20 муниципальных образованиях. Работы уже ведутся на 13 улицах столичного, по десяти улицам работы завершены. Вне нацпроекта в этом году планируется отремонтировать почти 16,5 км автомобильных дорог общего пользования местного значения — 22 улицы в шести МО: Винзилинском, Каменском, Мальковском, Московском, Переваловском и Успенском.