В Тюменской области отремонтировали еще одну дорогу в рамках нацпроекта

06 Сентября 2020
Политика Экономика Общество Конституция РФ Происшествия Армия и ВПК Образование Наука и техника Спорт Экспертное мнение Вехи истории Портреты Книжный клуб Мнения из Сети 75 лет Победы ВКино
В мире В России Украина В бывшем СССР За рубежом ДНР и ЛНР Россия Центральный ФО Северо-Западный ФО Южный ФО Приволжский ФО Сибирский ФО Дальневосточный ФО Северо-Кавказский ФО Уральский ФО Крым Сибирский ФО Омская область Центральный ФО Москва Московская область Воронежская область Липецкая область Северо-Западный ФО Санкт-Петербург Ленинградская область Мурманская область Вологодская область Дальневосточный ФО Приморский край Магаданская область Приволжский ФО Пермский край Уральский ФО Свердловская область Челябинская область Курганская область Тюменская область Ханты-Мансийский АО -... Ямало-Ненецкий АО
Политика Экономика Общество Конституция РФ Происшествия Армия и ВПК Образование Наука и техника Спорт Экспертное мнение Вехи истории Портреты Книжный клуб Мнения из Сети 75 лет Победы ВКино
В мире В России Украина В бывшем СССР За рубежом ДНР и ЛНР Россия Центральный ФО Северо-Западный ФО Южный ФО Приволжский ФО Сибирский ФО Дальневосточный ФО Северо-Кавказский ФО Уральский ФО Крым Сибирский ФО Омская область Центральный ФО Москва Московская область Воронежская область Липецкая область Северо-Западный ФО Санкт-Петербург Ленинградская область Мурманская область Вологодская область Дальневосточный ФО Приморский край Магаданская область Приволжский ФО Пермский край Уральский ФО Свердловская область Челябинская область Курганская область Тюменская область Ханты-Мансийский АО -... Ямало-Ненецкий АО
форумfeedback
search
в россии
Свердловская область Челябинская область Курганская область Тюменская область Ханты-Мансийский АО - Югра Ямало-Ненецкий АО Пермский край
в бывшем СССР политика экономика общество наука
Фото Видео
в россии Свердловская область Челябинская область Курганская область Тюменская область Ханты-Мансийский АО - Югра Ямало-Ненецкий АО Пермский край в бывшем СССР политика экономика армия и ВПК наука Фото Видео
Все новости

Белоруссия и война символов

Главное сейчас

Новости все материалы

Больше новостей


Архив материалов

   
ПН ВТ СР ЧТ ПТ СБ ВС
Реклама от YouDo



Общество Тюменская область
дорога, знак стоп, дорожное строительство, ремонт дорог (2019) | Фото:пресс-служба главы Нижневартовска

В Тюменской области отремонтировали еще одну дорогу в рамках нацпроекта

В Тюменской области продолжается реализация национального проекта "Безопасные и качественные автомобильные дороги". Завершен ремонт участка дороги "Подъезд к селу Ембаево". Всего в рамках нацпроекта будет отремонтировано 34 км региональных дорог на территории Тюменской агломерации (г. Тюмень и Тюменский район), а общая протяженность ремонта составит более 170 км.

Как сообщили в главном управлении строительства Тюменской области, ремонт коснулся участка протяженностью 1,4 километра, расположенного в Тюменском районе. Выполнены работы по устранению пучинообразования, уширению проезжей части. Проведено фрезерование асфальтобетонного покрытия и устройство взамен двухслойного покрытия из асфальтобетонной смеси.

(2020)|Фото: admtyumen.ru

Также на новой дороге проведено укрепление обочин, заменены дорожные знаки. В завершение дорожные строители обновили горизонтальную дорожную разметку термопластиком.

Ранее сообщалось, что в рамках национального проекта "Безопасные и качественные автомобильные дороги" в 2020 году в Тюменском районе планируется отремонтировать почти 75 километров дорог – это 164 улицы в 20 муниципальных образованиях. Работы уже ведутся на 13 улицах столичного, по десяти улицам работы завершены. Вне нацпроекта в этом году планируется отремонтировать почти 16,5 км автомобильных дорог общего пользования местного значения — 22 улицы в шести МО: Винзилинском, Каменском, Мальковском, Московском, Переваловском и Успенском.

add_circle ОБСУДИТЬ

Добавить комментарий:

В Тюменской области отремонтировали еще одну дорогу в рамках нацпроекта

Уважаемые читатели Накануне.RU! Комментарии проходят премодерацию. подробнее...

Просьба уважать других участников форума и чтить УК РФ! Комментарии, оскорбляющие других людей, имеющие признаки экстремизма, нарушающие многочисленные требования законодательства, публиковаться не будут. Форум наш становится более громоздким, но проявляющий крайне пристальную требовательность к нашей редакции Роскомнадзор диктует условия. Заранее приносим извинения, надеемся на понимание и конструктивную дискуссию.

Текст комментария *

Жирный Подчеркнутый

Ваше имя *



Теги: нацпроект, безопасные дороги, ремонт дорог



Если вы заметили ошибку в тексте, выделите её и нажмите Ctrl + Enter

Архив материалов

   
ПН ВТ СР ЧТ ПТ СБ ВС


Последние обсуждения

Экспертное мнение



Архив материалов

   
ПН ВТ СР ЧТ ПТ СБ ВС


Мнения из сети