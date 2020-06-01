Регионы не отказываются от заказов на ИВЛ "Авента-М", - Мантуров

Больницы в российских регионах не отказываются от ранее сделанных заказов на аппараты искусственной вентиляции легких (ИВЛ) "Авента-М", заявил глава Минпромторга Денис Мантуров.

Их производство продолжается в соответствии с контрактными обязательствами, сказал министр РИА Новости.

Напомним, аппараты "Авента-М", произведенные на одном из заводов концерна "Радиоэлектронные технологии" (КРЭТ, входит в "Ростех"), использовались в больницах Москвы и Петербурга, где 9 и 12 мая произошли пожары и погибли семь пациентов. После этого Росздравнадзор приостановил использование в стране аппаратов ИВЛ, произведенных с 1 апреля 2020 года.

Ранее в концерне "Радиоэлектронные технологии" сообщили, что намерены подать заявление в правоохранительные органы из-за попытки подкупа сотрудников Уральского приборостроительного завода – производителя "Авента-М". Как утверждают в КРЭТ, сотрудникам предлагали деньги за информацию и "разоблачающие" интервью.